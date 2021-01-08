Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 23:58Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Bursa'da 18 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 18 kişi, tinerden zehirlendikleri şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan 18 kişi rahatsızlandı.
Diğer çalışanların haber vermesi üzerine fabrikaya 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İşçilerin sağlık durumları iyi
Tinerden zehirlendiklerinden şüphelenilen işçiler İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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