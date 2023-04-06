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Türkiye
DHA 06.04.2023 18:39

Tırda 7 milyon 500 bin liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Edirne'de polisin bir tırda yaptığı aramada piyasa değeri 7 milyon 500 bin lira olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Tırda 7 milyon 500 bin liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
[Fotograf: DHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir tırda gümrük kaçağı ürünler bulunduğunu bilgisine ulaşıldı.

Takibe alınan M.Y. yönetimindeki tır, TEM otoyolu gişeler mevkisinde önlem alan polis ekipleri tarafından durduruldu.

Araçta yapılan aramada, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Piyasa değeri 7 milyon 500 bin lira olan kaçak ürünlerle ilgili gözaltına alınan TIR sürücüsü M.Y. ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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