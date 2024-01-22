Tır yangınına müdahale eden itfaiye eri, basınç patlamasıyla yaralandı

Otoyolun İzmit kesimi İstanbul istikametinde seyreden M.A. idaresindeki plastik ham madde yüklü tırın lastiklerinde, Kandıra Gişeler mevkisinde yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tırın dorsesine sıçradı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, ekiplerin dorse kısmında soğutma çalışması yaptığı esnada ısıya bağlı oluşan basınçtan kaynaklı küçük çaplı patlama meydana geldi.
İtfaiye personeli N.Ş.A. basıncın şiddetiyle yerdeki müdahale ekipmanlarının üzerine düşerek yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan itfaiye personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, tırın kaldırılmasıyla normale döndü.