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Türkiye
İHA 22.01.2024 23:22

Ağrı'da jandarmadan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

Ağrı'nın Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği üç ayrı operasyonda uyuşturucu, silah ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da jandarmadan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı
[Fotograf: İHA]

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Patnos ilçesinde yol kontrolü ve emniyeti uygulaması sırasında bir araçta yaptıkları aramada 5 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet kurusıkı tabanca buldu. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahasında Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personeli ile birlikte yaptıkları kontrollerde ise iki ayrı araçta 1 adet tabanca, 15 adet mermi, bin 160 adet gümrük kaçağı çocuk kol saati ele geçirdi. Bu operasyonlarda da 5 kişi gözaltına alındı. 

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