İran sınırını geçtikten sonra Doğubayazıt'tan İstanbul'a gitmek için yola çıkan Erkan K. idaresindeki tırı takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenledikleri ortak operasyonda ilçe girişindeki uygulama noktasında aracı durdurdu.

Dorse kısmında gümrük mührü bulunan araçta arama yapılması için Erzincan Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği ekipleri çağrıldı.

Görevliler eşliğinde mührün sökülmesinin ardından tırın dorsesinde yapılan aramada, eşyaların arkasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Günlerdir kötü koşullarda seyahat ettikleri ve aç oldukları belirlenen yabancı uyruklulara, polislerce su ve yiyecek ikram edildi.

Düzensiz göçmenlerin kaçak geçişini organize ettikleri iddiasıyla tır sürücüsü ile araçtaki Gürsel Şemsettin O. gözaltına alındı.

"Kişi başı 1000 dolara anlaştık"

Kentteki bir spor salonuna götürülen düzensiz göçmenlerin, kimlik tespitinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Afganistan uyruklu Abdul Varis, İran üzerinden Türkiye'ye girdiklerini söyledi.

"Bizi daha sonra Doğubayazıt'tan İstanbul'a götürmeleri için kişi başı 1000 dolara anlaştık." diyen Varis, İstanbul'dan da Yunanistan'a geçerek Avrupa'ya gitmeyi amaçladıklarını anlattı.

Tırın dorsesinde sağlıksız koşullarda, aç ve susuz seyahat ettiklerini ifade eden Varis, "Bizi polis durdurdu. Allah, Türk polislerinden razı olsun, bize su ve ekmek verdiler" diye konuştu.