Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da balık tutma yarışması düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da düzenlenen "Surf Casting" balık tutma yarışmasına 69 takımdan 138 balıkçı katıldı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde düzenlenen Akdeniz Surf Casting Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneğince 3'üncüsü organize edilen yarışma Zeytinbeli Plajı'nda yapıldı.
İki gün süren organizasyona 69 takımdan 138 balıkçı katıldı. Organizasyonda sahil güvenlik ekipleri de önlem aldı.
Tutulan balıklar denize bırakıldı
Kıyıdan olta atan katılımcılar, tuttukları balıkları kayıt altına alıp tekrar denize bıraktı.
Balıkçılar, organizasyonda çevre bilinci ve sürdürebilir av konularına dikkati çekti.
Etiketler: Adana Balıkçılık
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