Emniyet ekiplerinin "6136 ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun" kapsamında yasa dışı silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Hakkari’nin Yksekova ilçesindeki Van Yolu polis kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan ekipler, 2 bin 245 tabanca gövdesi ele geçirdi.

Sürücü gözaltına alındı.