Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 2 bin 245 tabanca gövdesi ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 2 bin 245 tabanca gövdesi ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Emniyet ekiplerinin "6136 ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun" kapsamında yasa dışı silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, Hakkari’nin Yksekova ilçesindeki Van Yolu polis kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan ekipler, 2 bin 245 tabanca gövdesi ele geçirdi.
Sürücü gözaltına alındı.
Etiketler: Hakkari Polis Silah Kaçakçılığı
Sıradaki Haber
Kayseri'de elektrikli otobüslerle 2 yılda 103 ton karbondioksit salımı önlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz