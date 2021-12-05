Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edremit'te gönüllüler çevre temizliği yaptı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de ‘Dünya Gönüllüler Günü’ dolayısıyla çevre temizliği etkinliği düzenlendi.
Balıkesir’de Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen ‘Dünya Gönüllüler Günü’ etkinliğine yaklaşık 30 gönüllü katıldı.
Kazdağları Milli Parkı içinde yer alan Hasan Boğuldu Mesire Alanı'na kadar devam eden çalışmada yaklaşık bir kamyonet kasasını dolduracak kadar atık toplandı.
Atıklar ayrıştırıldı
Ayrıca cam şişeler ayrıştırılarak geri dönüşüm kutusuna atıldı.
Kızılkeçili Mahallesi Muhtarı Ali Deveci, "Burada önemli olan 3 çocuğa çevre bilinci, temizlik bilincini vermek. Bunu düşünmek bile bizim bütün yorgunluğumuzu alıyor” dedi.
Etiketler: Balıkesir Çevre Kirliliği Sıfır Atık
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