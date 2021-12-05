Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Battaniyeli hırsızlar yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'nın Patnos ilçesinde kamufle olmak için battaniyeye sarılarak girdikleri bir iş yerinden sigara ve para çalan 2 kişi tutuklandı.
Ağrı’nın Patnos ilçesindeki bir iş yerine giren hırsızlar 16 karton sigara ve kasadan 500 lira çalarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıları tespit edip yakalamak amacıyla çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin iş yerinin güvenlik kameralarını incelemesi ve araştırmaları sonucu zanlıların O.K. ve B.S. olduğu belirlendi.
Tanınmamak için battaniye örtündüler
Ekiplerce gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerin ardından tutuklandı.
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tanınmamak için battaniye örtünen kişilerin kapıyı açıp sigara ve kasadan para aldığı belirlendi.
Sıradaki Haber
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz