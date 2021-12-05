Ağrı’nın Patnos ilçesindeki bir iş yerine giren hırsızlar 16 karton sigara ve kasadan 500 lira çalarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıları tespit edip yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin iş yerinin güvenlik kameralarını incelemesi ve araştırmaları sonucu zanlıların O.K. ve B.S. olduğu belirlendi.

Tanınmamak için battaniye örtündüler

Ekiplerce gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerin ardından tutuklandı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tanınmamak için battaniye örtünen kişilerin kapıyı açıp sigara ve kasadan para aldığı belirlendi.