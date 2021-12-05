Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: AA]
Yarın yapılacak olan, Geyikli-Bozcaada ve Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri, bölgede beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Geyikli-Bozcaada ve Gökçeada-Kabatepe hatlarındaki feribot seferlerinin tamamının iptal edildiği duyuruldu.
Ada yolcularımızın dikkatine! Haftaya fırtınayla başlıyoruz. :(— Gestaş Deniz Ulaşım (@gestaskurumsal) December 5, 2021
#gestaş #gökçeada #bozcaada pic.twitter.com/vqODQ23YdU
Açıklamada, diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.
Etiketler: Balıkesir Çanakkale Ege Denizi Hava Durumu
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