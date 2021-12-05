Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ankara’da, Çubuk-Şabanözü kara yolunda, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırın dorsesi, Ali B. yönetimindeki minibüse çarptı.
Kazada yaralanan sürücü 52 yaşındaki Ali B. ile 28 yaşındaki oğlu Murat B., hastaneye kaldırıldı.
Ali B., müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Güvenlik güçleri, kazanın ardından kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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