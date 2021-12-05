Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden, aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, kar kalitesi ile meşhur Palandöken'de, tatilciler kayağın tadını çıkarıyor.

Hafta sonu tatilinde Kayseri, Ankara, Bursa, Trabzon, İstanbul, Erzincan ve İzmir gibi illerden misafirleri ağırlayan merkez, kayakseverlerle doldu.

Kar kalınlığı 55 santimetre

Kar kalınlığının 55 santimetreyi bulduğu kayak merkezine gelenler, kızağa bindi, snowboard ve kayak yaparak keyifli vakit geçirdi.

Ziyaretçiler, kurulan platformda canlı müzik eşliğinde eğlendi, zaman zaman halay çekti.

Ziyaretçilerden Beyza Sorkulu, sezonun açılması üzerine geldiği Palandöken'de kayağın keyfini doyasıya yaşadığını belirterek, "Burası muhteşem güzellikte. Pistleri ve karın kalitesi, oteller son derece güzel. Burada kayak yapmayı seviyorum" dedi.