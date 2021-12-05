Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evi uyuşturucu serasına çeviren 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Pendik'te evde oluşturdukları serada Hint keneviri yetiştirerek ticaretini yapan biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul’un Pendik ilçesinde, polis ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışma kapsamında bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda H.K. ve S.K. ile E.T. isimli kadın gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda 6 kök Hint keneviri, bunu yetiştirmek için kullanılan vantilatör, soğutucu, led lambalar ile havalı tüfek ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 944 lira ele geçirildi.
Şüphelilerin evin bir bölümünü sera haline getirerek uyuşturucu maddeleri yetiştirdiği ve bunun satışını gerçekleştirdiği belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Hint Keneviri İstanbul Polis Uyuşturucu
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