Kayseri’de, toplu taşımada tasarrufa yönelik uygulamalar kapsamında 2019 yılında hizmete giren elektrikli otobüsler, gerek çevre kirliliğiyle mücadeleye gerekse yakıt maliyetlerinin düşürülmesine önemli katkı sağlıyor.

395 bin lira yakıt tasarrufu sağlandı

Elektrikli otobüslerle 130 bin 500 kilometre kat edilen yollarda 395 bin lira yakıt tasarrufu gerçekleştirilirken 103 ton karbondioksit salımı da önlendi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığının enerji tasarrufu ile ilgili 2023 hedeflerini içeren genelgesi doğrultusunda "akıllı şehir" uygulamaları ile şehrin birçok noktasında akıllı sulama, LED'li aydınlatma ve akıllı kavşak projeleri yürütülüyor.

Belediyenin bitkisel atıklardan gübre üretme projesi ile de ekonomiye katkı sunuluyor.