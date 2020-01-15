Tipi nedeniyle kapanan TRT vericisinin yolu açıldı15 Ocak 2020 Çarşamba 10:33 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 11:15
Adıyaman İl Özel İdaresi ekipleri, yer yer 6 metreye ulaşan kar kalınlığını 3 günlük zorlu mücadele sonucunda aşarak Nemrut Dağı eteklerindeki TRT vericisine ulaştı.
2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı Milli Park alanı içerisinde bulunan TRT vericisinin elektrik panosunda meydana gelen arızayı gidermek için AKEDAŞ ekipleri arızaya müdahale etmek istedi.
Hava sıcaklığının -10’lara kadar düştüğü zirvede kar kalınlığı tipi nedeniyle yer yer 6 metreye ulaştı. Ekipler arızaya müdahale etmek için İl Özel İdare ekiplerinin yolu açmasını istedi.
İl Özel İdare ekipleri yaklaşık 3 kilometrelik yolu kar yoğunluğundan dolayı 3 günlük mücadelenin sonunda açabildi. AKEDAŞ ekipleri vericilerin bulunduğu bölgeye 40-50 metre kala tırmanarak arızaya müdahale etti.
Kaynak: TRT Haber