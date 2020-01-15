İçişleri Bakanlığının Türkiye'nin dört bir yanında düzenlediği operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmazken, bu operasyonlarda narkotik madde arama köpekleri de önemli başarılara imza atıyor.

Narkotik Şube’nin göz bebekleri

TRT Haber’in Emniyet Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde 189 narkotik madde arama köpeği görev yapıyor.

2019 yılında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının yürüttüğü operasyonlarda arama köpeklerinin tamamı faal olarak kullanıldı.

[[İnfo grafik: Şeyma Özkaynak]]

Piyasa değerinin kesin olarak hesaplanması mümkün değil

Dedektör köpeklerin 2019 yılında yakaladığı uyuşturucu maddelerin mali değerinin net bir şekilde hesaplanamayacağı belirtildi. Bunun temelinde uyuşturucu kaçakçılığında madde değerlerinin, üretildikleri yerden hedef bölgelere yöneldikçe artması yatıyor.

[Erzurum Emniyeti'nden 'Çapkın' listenin ilk sırasında.]

Erzurum’un ‘Çapkın’ı listede ilk sırada

2019 yılında köpek ile yakalamaya dair istatistiklerde ise sınır ve liman şehirleri ilk sıralarda yer alıyor.

Geçen yıl uyuşturucu madde yakalanmasında ilk sırada Erzurum Emniyet Müdürlüğü uhdesinde bulunan Çapkın isimli köpek bulunuyor. Çapkın, geçen yıl yakalanmasına vesile olduğu 1 ton 854 kilo 679 gram uyuşturucu ile zirvede yer alıyor.

Van Emniyet Müdürlüğünde görevli Şila 1 ton 65 kilo 761 gram uyuşturucu madde ile ikinci olurken, Mersin Emniyet Müdürlüğünde görevli Tina ise 803 kilo 812 gram uyuşturucu ile üçüncü sırayı aldı.

[Hatay Emniyet Müdürlüğü uhdesinde görev yapan Rüzgar.]

1 milyon 800 bin uyuşturucu hap yakaladı

Emniyet güçlerinin yoğun çalışmaları sonucunda uyuşturucu hap satan zehir tacirlerine de 2019 yılında büyük darbe vuruldu.

Genel Müdürlüğün verilerine göre 2019’da uyuşturucu hap yakalatan narkotik köpekleri arasında zirveyi Hatay Emniyet Müdürlüğü uhdesinde görev yapan Rüzgar aldı. Rüzgar geçen yıl 1 milyon 806 bin 635 adet uyuşturucu hap yakaladı.

Uyuşturucu hap yakalanmasında listedeki diğer iki isim de Hatay’dan çıktı. Akrep isimli narkotik köpeği 1 milyon 777 bin 812 adet hap yakalatırken, Dante isimli köpek ise 400 bin 86 adet ile üçüncü sıradaki yerini aldı.