Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van'ın merkez ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta Tuşba ilçesi Akköprü Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri devriyede, durumundan şüphelendikleri bir ticari araçta arama yaptı.

Narkotik madde arama köpeği Rexo, araçta yaptığı aramada aracın bagajında bulunan valiz içerisinde 88 paket halinde 45 kilo 359 gram uyuşturucu maddesi eroin buldu.

Olayla ilgili araç sürücüsü C.K gözaltına alındı.

Şüpheli C.K, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçlaması ile tutuklandı.

Kaynak: TRT Haber