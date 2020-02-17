Haber Giriş: Kaynak: AA
Tinerle soba tutuşturmak isteyince alevlerin arasında kaldılar
İzmir'de iki kardeş sobayı tutuşturmak için tiner kullanınca bir anda alevler içinde kaldı. Evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Cumhuriyet Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan Ruhat ve Rojhat Çelik adlı kardeşler, sobayı tinerle yakmak isterken önce patlama oldu ardından da yangın çıktı.
Yaralanan iki kardeş dışarı çıkarken çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İki kardeş, sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Vücudunda yanıklar oluşan yaralılardan Ruhat Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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