Ele geçirilen görüntülerde sınav hırsızlığına ait anlar yer alıyor. Buna göre, FETÖ'cü firari Çoşgun Çakar'ın eşi Gül Çakar, girdiği Açık Öğretim Ortaokul Sınavında soru kitapçığını üzerinde bulunan gizli kamera ile taradı.

Kameranın tespit ettiği bu görüntüler canlı olarak dışarıda bekleyen İstihbarat aracına aktarıldı.

FETÖ'nün sınavlarda usulsüzlük yaptığı belirlendi. FETÖ'cü Coşkun Çakar’ın, eşi Gül Çakar’ı açık öğretim sınavından geçirmek için, istihbarat aracına kopya düzeneği kurduğu belirlenen görüntüler ortaya çıktı. pic.twitter.com/zEdtzgLJ8f — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 17, 2020

Araçta bulunan Çoşgun Çakar ile bir kişi soruların cevaplarını bulup Gül Çakar'a iletti.

Aracın, iç yapısı itibariyle istihbarat dairesinin teknik takip ve izleme hizmetlerinde kullanıldığı anlaşıldı.

Görüntüler sayesinde FETÖ firarisi emniyet müdürünün sınav hırsızlığı kanıtlandı.

Coşgun Çakar'a, "FETÖ yöneticiliği", "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "zimmet", "görevi kötüye kullanma" suçlarından; eşi Gül Çakar'a ise "FETÖ üyeliği" ile "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından iddianame hazırlandı.