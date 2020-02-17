Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İyi Parti'den istifasını sosyal medyadan duyurdu.

"Partimiz milliyetçilik anlayışıyla kurulmuş, ancak bu iddiamız kısa zamanda yerle bir olmuş, hayallerimiz yıkılmıştır" açıklamasını yaptı

Kimseye dargın ve kırgın olmadığını ifade eden Ok, başka partiye geçmeyeceğini, bir daha milletvekili adayı olmayacağını belirtti.

Geçen hafta da İyi Parti Genel Başkan Yarımcısı ve Antalya milletvekili Tuba Vural Çokal İyi Parti'den istifa etmişti.