Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
5 yıl sonra terör örgütünden kaçıp ailesine kavuştu
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da devam eden evlat nöbetinde 7'nci kez mutlu sona ulaşıldı. Anne Gevriye Ayhan, terör örgütünce kaçırılan kızına 5 yıl sonra yeniden kavuştu.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan Pelda Ayhan, işlemlerinin ardından ailesi ile buluşturuldu.
Aile, 2015'te terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızlarına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 7. buluşma gerçekleşti. Bir anne daha evladına kavuştu. Detayları @trthaber muhabiri Anıl Yağcı aktardı.https://t.co/Gt6oMptMsr pic.twitter.com/NXxtCwFBUo— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 17, 2020
Gözü yaşlı anneye müjdeli haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu DÜN telefonla arayarak vermişti.
[Fotoğraf: AA ]
3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır il binası önünde devam eden oturma eylemine 90 aile katılıyor.
Şu ana kadar 7 aile, güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu evladına kavuştu.
Etiketler: evlat nöbeti diyarbakır anneleriSon Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 11:41
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