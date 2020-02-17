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Hatay'da 220 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: Hatay İl Emniyet Müdürlüğü]
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 220 bin uyuşturucu hap ile 45 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Antakya ve Reyhanlı'daki 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı
Adreslerdeki aramada, 220 bin uyuşturucu hap, 45 kilogram esrar, 2 tabanca, 3 hassas terazi ve 3 bin 300 dolar bulundu.
Operasyonda Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu hap narkotik esrarSon Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 18:48
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