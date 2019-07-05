Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından sağlık, eğitim, tarım, hayvancılık ve meslek edindirme gibi farklı alanlarda gerçekleştirilen projelerle ihtiyaç sahiplerine ulaşılmaya gayret ediliyor.

TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar, TİKA'nın Orta Asya'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Latin Amerika'ya dünyanın dört bir yanında çeşitli alanlarda yürüttüğü çalışmaları anlattı.

TİKA'nın 59 ülkede bulunan 61 ofisiyle yılda 170'den fazla ülkede çeşitli projeler gerçekleştirmek için çalışmalar yaptığını belirten Kayalar, Başkanlığın bünyesinde daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilk 6 ayda hedeflenen proje sayısına ulaştıklarını söyledi.

"Bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 800 proje gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz projelerle, kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı gruplar ile terör mağdurları başta olmak üzere ihtiyaç sahibi insanların ve toplumların yardımına koşmaya gayret ediyoruz."

"Kurumlar arasında iş birliği arttı"

Kayalar, TİKA'nın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası yeni yapılanma kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandığını hatırlattı.

Ayrıca, yeni sistemin hız ve verimlilik odaklı mimarisinin faydalarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yurt dışında faaliyet gösteren kurumlara verdiği önem ve desteğin, TİKA’nın mevcut çalışmalarının da üstüne koyarak yeni projeler üretmesinde çok önemli katkısı olduğunu belirtti.

Kayalar, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yakın zaman önce Kültür Turizm Bakan Yardımcılığına atanan Serdar Çam'ın sorumluluğunda eş güdüm halinde faaliyet göstermeye başladığını vurguladı. Yeni dönemde kurumlar arasında iş birliğinin ve proje çeşitliliğinin arttığından da bahsetti.

10 binin üzerinde kişiye eğitim verildi

Kayalar, TİKA'nın, hız kesmeden projelerine devam ettiğini vurgulayarak, "Bu bir senelik süreçte bin 500'ün üzerinde proje ve faaliyet gerçekleştirdik. Hastane ve sağlık ocakları gibi yaklaşık 70 sağlık tesisini donattık ya da onardık" dedi.

Aynı zamanda, yaklaşık 200 eğitim tesisinin de donanım ve tadilat süreçlerine destek olduklarını söyleyen Kayalar, yine bu bağlamda 10 binin üzerinde kişiye çeşitli eğitimlerin verildiğini belirtti.

Kayalar, TİKA'nın en fazla önem verdiği faaliyetlerden biri olan restorasyon çalışmalarına da destek verdiğini anlatarak, Başkanlığın, Osmanlı hatırası birçok eseri restore etmek için çalışmalar yaptığını vurguladı.

20 tarihi eserin restorasyon çalışmasına başlandı

Serkan Kayalar, bu kapsamda bir sene içerisinde yaklaşık 20 tarihi eserin restorasyon faaliyetlerine başladıkları bilgisini paylaştı.

Ayrıca, Moğolistan'da Bilge Tonyukuk Abidesi'nin bulunduğu alana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde çevre düzenlemesi ve alana giden Bilge Tonyukuk Karayolu'nun yapımı dahil yıllar içerisinde birçok proje gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kayalar, alanda son yıllarda Türkiye'nin katkılarıyla yapılan kazılarda önemli bulgulara ulaşıldığını ve Bilge Tonyukuk Müzesi kompleksinin inşa edilmesinin planlandığını belirtti.

"Ramazanda 400 binden fazla kişiye Türkiye'nin elini uzattı"

Serkan Kayalar, TİKA'nın geçen ramazan ayında dünyanın farklı bölgelerinde çok sayıda etkinlik düzenlediğine değinerek, "TİKA olarak geçtiğimiz ramazan ayında 75 ülkede ramazan programı düzenledik. Bu ülkelerde özellikle Müslümanlarla buluşmaya gayret ettik. Ramazan programları sayesinde 400 binin üzerinde kişiye ülkemizin elini uzattık" dedi.

Kayalar, TİKA'nın devam eden çok sayıda önemli projesi olduğunu belirterek, Filistin'de Kudüs Üniversitesi Kız Yurdu İnşası Projesi ve Kırgızistan'da yapılan bir hastanenin faaliyete hazır hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Azerbaycan'da ilk kez tarihi bir eser restore edilecek

TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar, TİKA'nın, Ürdün'deki Hicaz Demiryollarının Amman istasyonunun restorasyonuna devam ettiğini ve burada bir müze açılması için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Öte yandan Başkanlığın, Azerbaycan'da somut kültürel miras açısından önemli tarihi eser olan Merdekan kasabasındaki Büyük Merdekan Kalesi'nin restorasyonunu da yapacağını söyledi.

"TİKA'nın 1994'ten bu yana Azerbaycan'da ofisi bulunuyor ve bu bizim Azerbaycan'da gerçekleştireceğimiz ilk restorasyon faaliyetimiz olacak. İki ülke arasında hem dostluk bağlarının pekiştirilmesi hem de somut kültürel mirasa katkı sağlaması açısından çok önemsediğimiz bir proje."

İlerleyen günlerde "Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında 35 ülkeye 500 öğrenci göndereceklerini vurgulayan Kayalar, bu öğrencilerin TİKA'nın yurt dışındaki projelerini yerinde tanıma ve bu projelerin bir parçası olma fırsatı elde edeceğini anlattı.

"Yaklaşık 30 ülkede 80'e yakın TİKA projesi açılışa hazır"

Balkanlar'daki en büyük restorasyon projelerinden Tarihi Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü ile Etiyopya'daki Kral Necaşi ve sahabelerin türbelerinin restorasyon çalışmalarını tamamladıklarını belirten Kayalar, ilerleyen dönemde bu projeleri açılışa hazır olacağından bahsetti.

Kayalar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013'te gerçekleştirdiği Nijer ziyaretinde talimatını verdiği ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde inşası ile donanımı TİKA tarafından tamamlanan Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi ile buradaki bir okulun da açılışa hazır olduğu bilgisini paylaştı.

TİKA Başkan Vekili Kayalar ayrıca, Sırbistan'ın kuzeydoğusundaki Veliko Gradiste yakınlarında bulunan yaklaşık bin yıllık Ram Kalesi'nin restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve açılışa hazır hale getirildiğini anlattı.

"Yaklaşık 30 ülkede 80'e yakın TİKA projesinin restorasyonu tamamlandı ve açılışa hazır."

TİKA'nın Irak'taki restorasyon çalışmaları

Konuşmasında, TİKA'nın Irak'taki faaliyetlerinden de bahseden Kayalar, Başkanlığın, Irak makamlarıyla iş birliği yaparak birçok manevi mirası bünyesinde bulunduran Irak'ta çeşitli restorasyon çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

Kayalar, başkent Bağdat'taki Şeyh Abdulkadir Geylani Külliyesi'nin çok büyük bir kompleks olduğunu ve TİKA'nın külliye içerisindeki hasarları gidermek için bir takım çalışmalar yaptığını belirterek, ana giriş kapılarının yapılması, mihrap ve minberin yenilenmesi gibi çalışmalarla ilgili restorasyon faaliyetlerinin sürdüğünü vurguladı.

Külliye'nin restorasyon çalışmalarını yıl sonuna doğru bitirmeyi hedeflediklerini anlatan Kayalar, şöyle konuştu:

"İnşallah Şeyh Abdulkadir Geylani Külliyesi'ndeki restorasyon çalışmalarını bu senenin sonuna doğru bitirmeyi hedefliyoruz. Burada Geylani'nin torunları ve vakıf yönetiminin bizlere gösterdiği ilgi ve yakın iş birliği de çok önemli. Külliyenin çok önemli yerlerini bize emanet ettiler. Bu da ülkemize gösterdikleri teveccühün bir işareti. Şeyh Abdulkadir Geylani Külliyesi'nin yanı sıra İmam-ı Azam Küllliyesi'nin de inşallah tadilatını ve restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Proje çizimleri sonlandırılmak üzere. Çizimler bittikten sonra proje takvimine göre İmam-ı Azam Külliyesi'nin restorasyon çalışmalarına da inşallah başlayacağız."

Kayalar, sadece Bağdat'ta değil, Irak'ın birçok şehrinde restorasyon projelerinin yanı sıra kalkınma yardımları kapsamında çeşitli faaliyetler yürüttüklerini dile getirdi.

Öte yandan, Irak'ın Kerkük kentinde yanarak kullanılmaz hale gelen tarihi Kayseri Çarşısı'na ilişkin restorasyon projelerinin hızlı şekilde devam ettiğini belirten Kayalar, "İnşallah sonbaharın başında tarihi Kayseri Çarşısı'nı açacağız. Sadece restorasyon yapmakla kalmıyoruz, esnafın ihtiyacını da karşılayacak şekilde dükkan düzenlemelerini de gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bosna Hersek'te 24 yılda 900 proje

Kayalar, Başkanlığın, çok sayıda ortak tarihi ve kültürel mirasa ev sahipliği yapan Bosna Hersek'te 24 yılda yaklaşık 900 proje hayata geçirdiğini de anlattı.

Kayalar, "Önümüzdeki dönemde Lübnan'da bizim için, Osmanlı mirası için önemli olan Trablusşam kentinde irtibat ofisimizi faaliyete geçireceğiz" dedi. Ayrıca, atamaları yaparak ofisi faaliyete geçireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)