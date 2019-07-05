Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine Sivas’ın Şarkışla ilçesinde şahin avcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda Kara Avcılığı Kanunu kapsamında nesli tükenmekte olan şahin kuşunu avladığı tespit edilen şahsa ceza kesildi.

Yapılan araştırmalarda şahsın avda kullandığı 5 tane güvercin ile çok sayıda şahin başlığı, tuzak ve kefenlere de el konuldu.

Şahin avcılığı yaptığı tespit edilen şahsın otomobiline de el konularak 4 bin 462 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haber: Murat Çetintaş