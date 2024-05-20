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Dünya
AA 20.05.2024 16:08

Çin, 4 ileri teknoloji yer gözlem uydusunu fırlattı

Çin, yüksek optik çözünürlük ve hızlı uzaktan algılama özelliğiyle yapay zekayla ve akıllı görüntüleme sistemleriyle çalışabilen 4 ileri teknoloji yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Çin, 4 ileri teknoloji yer gözlem uydusunu fırlattı

Çin ajansı Şinhua'nın haberine göre, bir takım uydu ağı oluşturması planlanan "Beijing 3C" uyduları, Long March 2D roketi ile Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatış, Long Marc roketleriyle yapılan 523'ncü başarılı taşıma görevi oldu.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) tarafından geliştirilen "Beijing 3C" uyduları, 0,5 milimetre çapında ve 2 metre çok bantlı çözünürlüğe sahip akıllı yer gözlem uydularından oluşuyor.

Yapay zekayla ve akıllı görüntüleme sistemleriyle çalışabilen hızlı uzaktan algılama özelliğine sahip uydular, Çin Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketine (CASC) bağlı 21. Yüzyıl Uzay ve Havacılık Teknolojisi Şirketi (21AT) tarafından kullanılacak.

Aynı ağın parçasını oluşturan "Beijing 3A" uydusu, Haziran 2021'de, "Bejing 3B" uydusu ise Ağustos 2022'de fırlatılmıştı.

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