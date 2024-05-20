Çok Bulutlu 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.05.2024 16:06

IRNA: Kazada ölen Cumhurbaşkanı Reisi, yarın Kum kentinde defnedilecek

İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazelerinin salı günü Kum kentinde ilkindi vaktinde defnedileceği bildirildi.

IRNA: Kazada ölen Cumhurbaşkanı Reisi, yarın Kum kentinde defnedilecek

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Reisi'nin cenaze töreni programını paylaştı.

Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazelerinin yarın Tebriz'de düzenlenecek tören sonrasında ilkindi vaktinde Kum kentinde defnedileceği belirtildi.

Reisi'nin ölümü nedeniyle seçime kadar görevini yardımcısı Muhbir yürütecek
Reisi'nin ölümü nedeniyle seçime kadar görevini yardımcısı Muhbir yürütecek

Helikopter kazası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları, İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

ETİKETLER
İran İbrahim Reisi
Sıradaki Haber
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan UCM Başsavcısı'nın Netanyahu için "yakalama kararı" başvurusuna tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:10
BM: Gazze’de halkın sağlığı ve yaşamları engelsiz insani yardım erişimine ve acil ateşkese bağlı
17:08
Kabine toplantısı başladı
16:57
Demir çelik tesisinde kireç silosu devrildi: 2 ölü
16:52
Gazze'yi ziyaret eden Ürdünlü doktor: Daha önce hiç böyle yaralanma türü görmedik
16:55
Bakan Uraloğlu: Reisi'nin helikopterinde sinyal sisteminin olmadığı görüldü
16:23
Tokat'taki patlamayla ilgili iki şüpheli tutuklandı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik ile pizzayı buluşturdu
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik ile pizzayı buluşturdu
FOTO FOKUS
Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ