Cemil Değirmen'in kullandığı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Söğütlü mevkisinde ormanlık alanda devrildi. Savrulan araç, ağaca çarpıp dik olarak kaldı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ayşegül ve Emine Değirmen ile Aysel Tali yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.