Kar yağışı sebebiyle Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerinin etkilendiği duyuruldu.

Türk Hava Yolları'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''İstanbul’da pazartesi beklenen hava muhalefeti, Atatürk Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimizi etkilemektedir.'' denildi.

Buna göre 7 Ocak'ta Atatürk Havalimanı'ndan yapılması planlanan Odessa, Sofya, Kişinev, Karkiv, Malta, Selanik, Dubrovnik, Belgrad, Üsküp, Ordu-Giresun, Sinop, Antalya ve Gaziantep seferleri iptal edildi. Bu arada Sabiha Gökçen-Antalya seferi de karşılıklı iptal edildi.

Açıklamada, yolcuların, güncel bilgiler için Türk Hava Yolları'nın WEB sayfasını kontrol etmeleri istendi.

Bunun için yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye; uçuş sorgulama ekranlarından uçuş numarası veya parkuru sorgulayarak ulaşabilecekleri belirtildi.

Kaynak: AA, TRT Haber