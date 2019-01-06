Başkentliler güne kar yağışı ile uyandı, yağış gün boyu devam etti.

Kar yağışı etkisini azaltsa da halen sürüyor. Kar kalınlığı ise 20 santimetreyi geçti.

Pazar gününü fırsat bilen vatandaşlar karın keyfini kar topu oynayarak, poşet ve kızakla kayarak çıkardı. Seğmenler ve Botanik Parkı başta olmak üzere çevredeki park ve bahçelere akın eden vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte doyasıya eğlendi.

Karın tadını en çok çocuklar çıkardı

Kızakla kaydılar, kardan adam yaptılar. Karın keyfini yine en çok çocuklar çıkardı.

"Ben karda çok eğleniyorum. Kar topu savaşı yapıyoruz çok eğlenceli oluyor."

Sokak ortasında kayak yaptı

Kar Başkent'te tedbirsiz sürücülere de zor anlar yaşattı, belediye ekipleri tarafından tuzlama çalışması yapılmasına rağmen kimi araç yolda kaldı, kimi de yolda zikzaklar çizerek ilerleyebildi.

Yenimahalle Batıkent'te ise bir kişi sokak ortasında kayak yaptı.

Dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Başkent'te kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Uzmanlardan Ankaralılara uyarı

Ankara'da kar, hafta sonuna kadar aralıklarla devam edecek.

Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Gece saatlerinden itibaren sıcaklıkların eksi altı eksi yedi derecelere kadar düşmesini yarın günün en yüksek sıcaklığının da eksi iki derece civarında olmasını bekliyoruz." dedi.

Sürücüler ise kar lastiği kullanmaları ve zincir bulundurmaları konusunda uyarıldı.

Haber: Enes Polat

Kamera: Ömer Çıttır