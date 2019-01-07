Türkiye genelinde birçok il ve ilçe beyaza büründü. Yoğun kar yağışı eğitim ve öğretimi durdurdu.

Kastamonu

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçedeki tüm okullar ile 4 ilçedeki taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bugün ara verildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cide ve Pınarbaşı ilçelerinin tüm okullarında, İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin ve Şenpazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği aktarıldı.

Kent merkezi ile Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt ve Tosya ilçelerinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.

Kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.Belediye ekipleri, kaldırımlarda ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

Samsun

Samsun'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Vezirköprü, Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinin ardından Ayvacık ilçesinde tüm okullar, 19 Mayıs, Canik, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde de taşıma eğitim veren okullar tatil edildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Canik ilçesinde Gökçepınar İlk/Ortaokulu, Başalan Cumhuriyet İlk/Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu, Hacı Naipli İlk/Ortaokulu, Düzardıç ve Gödekli ilkokulları, Tuzaklı İlk/Ortaokulu, Gölalan İmam Hatip Ortaokulu, Başkonak İlk/Ortaokullarının tatil edildiği, tatil edilmeyen taşıma merkezleri okullara taşıma yoluyla gelemeyen öğrencilerin ise izinli sayılacağı ifade edildi.

19 Mayıs ilçesinde Karagöl, Kuşkayası ve Kösedik mahallelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, Alaçam ilçesine bağlı Kızlan İlk ve Ortaokulunun da tatil edildiği bildirildi.

Ayrıca, Alaçam ilesinin Yoğun Pelit, Yukarı Koçlu, Köseköy, Gökçeağaç Oymağı, Kalukkaraçukur, Örenli, D. Deresi, Yenimahalle, Ortaköy ve Kalukdemirci mahallelerinden ilçe merkezindeki okullara taşımayla gelen öğrencilerin izinli sayılacağı, Yakakent ilçesine bağlı Karaaba İlk ve Ortaokulunda da eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Konya

Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Beyşehir, Akören, Bozkır, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Ahırlı, Hüyük ve Yalıhüyük ilçelerindeki okullarda bugün eğitime ara verildi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde bugün eğitime ara verileceği ifade edildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Çorum

Çorum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları yüzünden bugün kent merkezindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Daha önce Sungurlu, İskilip, Laçin, Kargı, Uğurludağ, Dodurga, Osmancık, Boğazkale ve Oğuzlar ilçelerinde okulların tatil edildiği duyurulmuştu.

Çankırı

Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle il gelindeki okulların 7 Ocak Pazartesi günü tatil edildiği duyuruldu.

Uşak

Uşak'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için alınan kararın resmi ve özel tüm eğitim kurumlarını kapsadığı ifade edilerek, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kanser ve kronik ağır hastalığı olan personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre gün boyunca süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, bugün kentteki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Ümit, engelli ile hamile kamu personeline de bugün bir gün idari izin verildiğini belirtti.

Açıklamasında, öğrencilere tavsiyelerde bulunan Ümit, "Gençler, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verdik. Güzelce dinlenin, eğlenin, biraz da ders çalışın, kendinize dikkat edin, hasta olmayın. Sizleri seviyoruz, unutmayın." ifadelerini kullandı.

Bingöl

Bingöl'de, kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köyler ile 4 ilçede eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köyler ile Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, il merkezindeki okullarda eğitim ve öğretime bugün devam edileceği kaydedildi.

Karaman

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle okullar bugün tatil edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hıfzıssıhha Kurulunca ilçede ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Karabük

Karabük'te, kar yağışı sebebiyle Eskipazar, Yenice, Ovacık ve Eflani ilçelerinin ardından, Safranbolu'da da okullar bir gün tatil edildi.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Safranbolu ilçesinde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, diyaliz hastası ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Karabük merkeze bağlı köylerden taşıma ile gelen öğrenciler için de bugün eğitim ve öğretime ara verildi.

Kırşehir

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kaman ve Akpınar kaymakamlıkları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 7 Ocak Pazartesi günü ara verilmesini kararlaştırdı.

İl merkezi ve diğer ilçelerde, kar yağışına göre değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Düzce

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle Yığılca ilçesindeki 39 köye ulaşım sağlanamadığı aktarılan açıklamada, Kaynaşlı ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Bitlis

Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve bugün devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm köylerde 7 Ocak 2019 Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 7 Ocak Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Amasya

Amasya'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde tüm okullarda, Taşova ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği aktarıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 6 okulda taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Andırın ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin kuzeyinde bulunan mahallelerdeki Akifiye, Rıfatiye ve Altınyayla Ortaokulu ile Geben ilkokulu, ortaokulu ve lisesinde taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bir gün ara verildiği belirtildi.

Elazığ

Elazığ'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palu, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle yolları ulaşıma kapanan köylerde yaşayan ve taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki öğrenciler için okullar tatil edildi.

Bu kapsamda Palu'ya bağlı Gemtepe, Atik, Büyükçaltı, Küçükçaltı, Kırkbulak, Güllüce, Tarhana, Yarımtepe, Karataş, Bozçanak, Kayaönü, Yaylacık köyleri, Karakoçan ilçesinin bazı köyleri ile Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyünde yaşayan öğrenciler için eğitime öğretime bugün ara verildi.

Yozgat

Yozgat'ta yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanmadan dolayı il merkezi ve Kadışehri ilçesinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Çayıralan ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmişti.

Sivas

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma nedeniyle bugün il merkezi ve merkez köylerinde taşımalı eğitime ara verildi, Şarkışla ilçesindeki okullar da tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceği, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don olayı ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Bu nedenle taşımalı eğitimde aksamalar olabileceğinden il merkezi ve merkez köylerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşımalı eğitim yapılan her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği ifade edildi.

Öte yandan Şarkışla ilçesinde de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacakları belirtildi.

Ordu

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının kentin iç kesimlerinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin iç kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan ve bazı yerleşim yerlerinden etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Aybastı ve Çamaş ilçemizdeki tüm okullarda, Kabadüz ilçemizin Yokuşdibi Mahallesi'ndeki okullarda, Pazartesi eğitim-öğretime ara verilmiştir."

Tokat

Tokat'ın Reşadiye ve Niksar ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle iki ilçede ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Nevşehir

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Nevşehir merkeze bağlı kasaba ve köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Valiliğin sitesinden yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Ayrıca kendi imkanlarıyla ve toplu taşıma ile il merkezine ilçe, kasabalar ve köylerimizden gelen öğrencilerimiz de istemeleri durumunda 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

Muş

Muş Valiliği, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Muş merkez ve bağlı köyler ile bağlı tüm İlçe merkezleri ve ilçelere bağlı köylerde eğitime 1 gün süre ile ara verildiğini duyurdu.

Öte yandan Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller de 7 Ocak Pazartesi günü idari izinli sayılacak.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi, belde, bağlı köyler ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde, yaygın,örgün ve özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Çanakkale

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'nin Biga ve Ayvacık ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sabaha karşı artırdı.

İlçelerin yüksek kesimlerindeki yoğun yağış nedeniyle her iki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Meteoroloji yetkilileri de vatandaşları bölgedeki olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar ile Şemdinli'de tüm okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Yüksekova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dünden bu yana devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, merkez okulları hariç, köy okullarında taşımalı eğitim veren ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği kaydedildi.

Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce de yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün öğleden sonra eğitime ara verildiğini bildirdi.

Aksaray

Aksaray Valisi Ali Mantı, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldeler ile Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.

Vali Mantı, hamile ve engelli kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağını ifade etti.

Muş

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il merkezi ve bağlı köyler ile tüm ilçe merkezleri ve bağlı köylerde İl İdaresi Kanunu çerçevesinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Bitlis

Bitlis'in Ahlat ve Hizan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Ahlat ve Hizan kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezleri ile bağlı köylerdeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Van

Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkisinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

Ağrı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı merkeze bağlı taşımalı eğitim veren okullar, Tutak ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar ile köy okulları ve Eleşkirt ilçesinde tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Ağrı'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Ağrı merkez ve bağlı köylerinde taşımalı eğitim veren okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.

Tutak ilçesinde ise taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarının bir gün tatil edildiği, Eleşkirt ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği açıklandı.

Erzincan

Erzincan'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi.

Kentte kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Refahiye, Otlukbeli ve Çayırlı ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kaynak: AA, TRT Haber