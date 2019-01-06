İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, Cuma gününden itibaren etkili olan soğuk havayla şehir merkezinde aralıklarla karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışının görüldüğü hatırlatıldı.

Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ilçelerinde görülen yağışların, çoğunlukla kar şeklinde olduğu, Çatalca'ya bağlı Binkılıç mahallesi olmak üzere çeşitli mahallelerde ise kar yüksekliğinin 10 ila 25 santimetre aralığında ölçüldüğü aktarıldı.

Çarşamba sabah saatlerine kadar sürecek

Soğuk havanın 09 Ocak Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, yağışların bu gece yarısından itibaren kuzey bölgelerinden başlayarak, il genelinde kar şeklinde etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldığı kaydedilirken, şöyle denildi:

"Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle güney kıyılarımızda 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerde 5-15 cm arasında kar yüksekliği beklenmektedir. 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracı göreve hazırdır. Vatandaşlarımız hava koşullarına bağlı oluşabilecek muhtemel sorunlara karşı ihbar için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110'u arayarak yardım alabilecekler."

Kaynak: AA