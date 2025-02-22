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Türkiye
AA 22.02.2025 13:55

THY yarınki bazı uçuşlarını iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY yarınki bazı uçuşlarını iptal etti
[Fotograf: AA]

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, İstanbul'da 23 Şubat 2025 tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Bu kapsamda uçuşu iptal edilen yolcularımız için ilave haklar tanınmıştır. Uçuşlarınızla ilgili güncel uçuş durumuna sayfamız üzerinden ulaşabilir veya WhatsApp üzerinden TK Asistan ile sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca, bilet değişikliği ve iade talepleriniz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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