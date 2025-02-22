Çok Bulutlu -2.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.02.2025 12:29

Doğu Karadeniz için "kar sağanağı" uyarısı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren kar sağanakları bekleniyor.

Doğu Karadeniz için "kar sağanağı" uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Doğu Karadeniz'de görülecek kar sağanaklarının, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batısında kuvvetli (10-20 cm), Rize ile Artvin'in kuzeyinde yoğun (20-50 cm) olması bekleniyor. 

Kar yağışının yarın gece saatlerinde Giresun ve Trabzon'da etkisini kaybetmesi, doğusunda ise salı gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Vatandaşların, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek buzlanma, çığ riski, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

ETİKETLER
Karadeniz Bölgesi Kar Yağışı Meteoroloji
Sıradaki Haber
Aydın'da kağıt fabrikasında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:26
Los Angeles Belediye Başkanı, yangınlara müdahalede ihmali olduğu gerekçesiyle itfaiye şefini görevden aldı
13:17
İstanbul'da motokuryelerin trafiğe çıkma kısıtlaması yarın sona erecek
13:17
Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarında bazı seferler iptal edildi
13:02
Hamas: Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçmeye hazırız
13:20
Ankara-Abu Dabi hattı güçleniyor: Savunma sanayii başrolde
12:28
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
Emevi Camii'nde bakım ve onarım çalışması yapılıyor
Emevi Camii'nde bakım ve onarım çalışması yapılıyor
FOTO FOKUS
Müdürün anonsuyla bahçeye çıkan öğrenciler öğretmenleriyle kartopu oynadı
Müdürün anonsuyla bahçeye çıkan öğrenciler öğretmenleriyle kartopu oynadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ