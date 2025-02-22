Doğu Karadeniz için "kar sağanağı" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Doğu Karadeniz'de görülecek kar sağanaklarının, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batısında kuvvetli (10-20 cm), Rize ile Artvin'in kuzeyinde yoğun (20-50 cm) olması bekleniyor.

Kar yağışının yarın gece saatlerinde Giresun ve Trabzon'da etkisini kaybetmesi, doğusunda ise salı gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Vatandaşların, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek buzlanma, çığ riski, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.