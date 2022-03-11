İstanbul'daki olumsuz hava şartları uçak seferlerini de etkiledi.

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, iptal edilen seferlerle ilgili şu bilgiler verildi:

"12 Mart Cumartesi tarihli İstanbul Havalimanı'nda 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 60'ı dış hat seferidir. Toplam 180 sefer iptali yapılmıştır. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir."