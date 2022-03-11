Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY kar yağışı nedeniyle 180 seferini iptal etti
[Fotoğraf: DHA (arşiv)]
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 12 Mart tarihli sefer iptalleri yapıldığı duyuruldu.
İstanbul'daki olumsuz hava şartları uçak seferlerini de etkiledi.
Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, iptal edilen seferlerle ilgili şu bilgiler verildi:
"12 Mart Cumartesi tarihli İstanbul Havalimanı'nda 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 60'ı dış hat seferidir. Toplam 180 sefer iptali yapılmıştır. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir."
Etiketler: THY Sabiha Gökçen Havalimanı İstanbul Havalimanı
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