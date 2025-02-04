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Türkiye
AA 04.02.2025 22:07

THY beklenen kar yağışı nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), beklenen kar yağışı dolayısıyla yarın ve perşembe günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY beklenen kar yağışı nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yarın ve perşembe günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek.

Türk Hava Yolları da İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı 5-6 Şubattaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları'nda yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin uçuş sorgulama linki üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı revize edildi

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 6 Şubat tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20'si ve 7 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi istendi.

Dün yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirilmişti.

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Hava Yolu İstanbul Kar Yağışı Meteoroloji THY İstanbul Havalimanı Sabiha Gökçen Havalimanı
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