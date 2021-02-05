Geçmişi 300 yıla dayanan Siirt battaniyesi, "tarım ve hayvancılık" alanında pilot üniversite seçilen Siirt Üniversitesi (SİÜ) tarafından aslı korunarak üretiliyor.

SİÜ Siirt ve Yöresi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren atölyede, Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) belirlenen standartlarda ustaların elinde ilmek ilmek dokunan yöreye özgü battaniye, yurt dışından da talep görüyor.

[Fotoğraf: AA]

Yurt dışından da talep görüyor

Atölyede yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında üretilen battaniye, sipariş üzerine birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Yeni motiflerle modernize edilen battaniye, yurt dışına tanıtım amaçlı da gönderiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Sipariş üzerine ürün ihracatı

Siirt ve Yöresi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Muhammed Keskin, Rektör Prof. Dr. Nihat Şındak'ın da desteğiyle yürüttükleri çalışma ile TSE standartlarıyla ürettikleri ürünleri ihraç edebilir kriterlere kavuşturduklarını söyledi.

Keskin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Belçika, Fransa, İsveç, Amerika ve Katar'a sipariş üzerine ve tanıtım amaçlı ürün ihraç ettik. Örneğin Fransa'daki bir şatonun salonu için 36 metrekarelik sipariş verilmişti. Bu, ebat bakımından Siirt battaniyesinde bir rekordur."

[Fotoğraf: AA]

Merkezde stajyer öğrencilere de zaman zaman eğitim desteği sunduklarını dile getiren Keskin, bugüne kadar 20'ye yakın ustaya da sertifika verdiklerini aktardı.

Atölyede faaliyet yürüten dokuma ustalarından Hüseyin Tekin, "Siirt battaniyesinin ham maddesi tiftik. Tiftiği ayıklayıp, renklere ayırıyoruz. Bükme işleminden sonra yıkayıp kurutuyor, ip haline getiriyoruz. Daha sonra bu ipleri tezgahlarda ilmek ilmek dokuyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]