Muş'ta karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 6 metreye ulaştığı köy yollarını ulaşıma açıyor. Ekiplerin dağların dik yamaçları ve çığ tehlikesinin bulunduğu yollardaki çalışması sırasında, kar kalınlığının yüksek olması nedeniyle açılan yollarda adeta tünel oluşuyor.

​​​​​İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ​​Şeyhmus Yentür, köy yollarının tamamını ulaşıma açtıklarını, alternatif olarak kullanılan Üçevler grup köy yolunun da açılması için de ekiplerin çaba sarf ettiğini söyledi:

"Yaklaşık 3 gündür ekiplerimiz köy yolunda çalışıyor. Fırtına ve tipiden dolayı yer yer 6 metre kar var. Bu nedenle normal iş makinelerinin gücü yolu açmaya yetmiyor. Kar savurma aracımızla yolu açmaktayız. Zor olan coğrafyada tecrübeli olan personelimiz vatandaşımızın seyrüseferini kolaylaştırmak ve onların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için gece gündüz çalışıyor. Karın fırtına yapması nedeniyle açtığımız yolda kar tüneli oluştu. Bu bize çok büyük güçlük yaratmaktadır."