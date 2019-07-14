Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü mensuplarının ve iş birlikçilerinin silahlı ve bombalı saldırılarda örgütün şehir yapılanmasında kullanmaya yönelik silah ve mühimmat sakladığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Merkez Afetevleri Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda roketatar, biri antipersonel 5 roketatar başlığı, 3 el bombası, 539 uzun namlulu silah fişeği, akım ölçer, 2 radyo, 7 el telsizi, 12 pil, 4 pil bloğu ve 2 palaska ele geçirildi.

Kaynak: AA