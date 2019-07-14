Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" isimli 44 sayfalık derginin kapağında, özel hazırlanan logo ve 16 Temmuz sabahında Boğaz Köprüsü'nden temsili bir fotoğraf, arka kapağında ise 16 Temmuz akşamı Kızılay Meydanı'ndan temsili bir fotoğraf yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dergi için kaleme aldığı yazısında, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin, gaye ve hedefleri, dinamikleri ve nihayetinde sonuçları itibarıyla demokrasiyi kesintiye uğratan diğer tüm darbelerden başka olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu darbe girişimini farklı kılan en önemli unsur, hiç şüphesiz tüm toplum kesimleri tarafından tepki ve fiili karşı duruşla bertaraf edilmesidir. Bu gerçek, ülkece siyasi ve toplumsal tarihimizden dersler aldığımızı, demokrasiye olan inancımızın giderek perçinleştiğini açıkça ortaya koymuştur.

Kimse unutmasın ki, gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden az önceki zamandır. Fecri, muhteşem bir dirilişe dönüşen o karanlık gecede, şehadetleriyle arşa yükselen tüm şehitlerimizi rahmet, bedenlerini Türk varlığına armağan eden kahraman gazilerimizi minnet duygusuyla selamlıyor ve Bayrak Şairimizin dizeleriyle sesleniyorum, 'Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir/Tarihi kendin yazıyorsan, eserindir.'

Aziz Türk milleti, tarihini hep kendi yazagelmiştir ve bundan sonra da kendi yazacaktır. O tarihin akışında Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. "

Son dersini vatan sevgisiyle verdi

Dergi içerisinde, Genelkurmay Başkanlığı önündeki direniş sırasında şehit olan öğretmen Yusuf Elitaş'ın eşi Serpil Elitaş ve Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının önündeki direnişte vurularak Gazi olan Bakanlık çalışanlarından Gülşah Karaca Çakar'ın o gece yaşadıklarına ilişkin özel kaleme aldıkları yazıları yer aldı.

Yusuf Elitaş'ın eşi Serpil Elitaş'ın kaleme aldığı "şehadetinden önce son dersini vatan sevgisiyle verdi" başlıklı yazısında, şu ifadelere yer verdi:

"Başta Yusuf olmak üzere tüm 15 Temmuz kahramanları, 'çocuklarım bensiz büyür ama vatansız büyüyemez' demiştir. Benim gözümde kahraman Yusufum şehadetinden önce son dersini vatan sevgisiyle vermiştir. Ölen beden imiş; Yusuflar, Ömerler ölmez. Bu ülkede inanıyorum ki yarınlarımıza sahip çıkacak, vatanını seven nice öğrencisi oldu Yusufumun. Vatan sağ olsun."

Kızı, annesiyle gurur duyacak

Dergide, Milli Eğitim Bakanlığı ailesinin bir üyesi olan 15 Temmuz gazisi Gülşah Karaca Çakar'ın da görüşlerine yer verildi.

Bir yıllık bir tedavi sürecinin ardından sol ayağında yürüme refleksini kaybeden Çakar, tedavi sonrası hayatını Burak Çakar ile birleştirdi ve bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Dergide, "Elif Ekin isimli kızı, yaşananları anlayabilecek yaşa eriştiğinde annesiyle gurur duyacak." vurgusu yapıldı.

Çakar, yazısında, "Geçen bu zaman zarfında etrafımdaki herkesin desteğini yanımda hissettim. Bir yıllık tedavi sürecim oldu. Ancak sol ayağımdaki yürüme refleksimi kaybettim. Almış olduğum gazilik unvanı benim ve gelecek nesil için büyük bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 2017 yılında düzenlenen, "Öğrencilerin Kaleminden Darbeden Demokrasiye: 15 Temmuz" ve "Darbeden Demokrasiye: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi" adlı kompozisyon yarışmalarında 81 ilden birinci seçilen kompozisyonlar ile 2018'de düzenlenen "Öğretmenlerin Kaleminden:15 Temmuz" deneme yazma yarışması sonucu 81 ilden il birincisi seçilen eserlerden, 7 bölgeden birer seçme yer aldı.

Kompozisyonların içerisinde, 2017'de düzenlenen "Öğrencilerimizin Fırçasından 15 Temmuz Darbeden Demokrasiye" Resim Yarışmasında birinci seçilen güzel sanatlar lisesi resim bölümü öğrencilerinin görselleri kullanıldı.

Öğretmenlere ve velilere mesaj

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm öğretmenlere ve sisteme iletişim bilgisini bırakan velilere, 15 Temmuz dolayısıyla kısa mesaj gönderdi.

Bakan Selçuk, mesajında, "Tanklara karşı duran yüreklere... Eve dönemeyen ve şehadetle şereflenen güzel insanlarımıza... Kocaman bir hürriyet borcumuz var. Her 15 Temmuz onların aziz mirasını hatırlama vaktidir. Saygı ve minnetle." diye yazdı.

Kaynak: AA