Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 10:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Mardin’de PKK’lı teröristlere ait toprağa gömülü oksijen tüpü, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sözde Ömeryan kırsalında Şehit GK Abdullah EMEN Özel Birlik Operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen 6 farklı noktada araziye gizlenmiş vaziyette el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan oksijen tüpü, pil termal şemsiye, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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