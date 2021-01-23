Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de yolcu otobüsü kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu otobüsü ile aynı yönde giden otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Gebze D-100 kara yolu Beylikbağı mevkisi Ankara istikametine seyir halinde olan V. Ü. yönetimindeki yolcu otobüsü ile aynı istikamette seyreden M.H'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan M.H. olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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