Haber Giriş: Kaynak: AA
Terör şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Edirne'de terör örgütü şüphelisi 2 kişi yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, Yenikadın köyü yakınlarında yaptığı kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi İ.Ö ile Ö.B'yi yakaladı.
Şüpheliler, ifade işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Edirne PKK terör örgütüSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 10:18
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