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Türkiye
AA 09.05.2024 19:31

Terör propagandası yapan şüpheli yakalandı

Çanakkale'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan şüpheli gözaltına alındı.

Terör propagandası yapan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, örgütün propagandasını yaptığı iddia edilen S.Ö'nün adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken adreste yapılan aramada çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

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Çanakkale Terör Örgütü PKK/KCK
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