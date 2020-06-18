Haber Giriş: Kaynak: AA
Terör örgütü DHKP/C'nin 'kasası' yakalandı
Kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin 'kasası' olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi üzerinden, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün Bornova ilçesinde operasyon düzenlediğini duyurdu.
Operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin para kasası olduğu belirtilen M.S.D'nin saklandığı hücre evinde yakalandığı belirtildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 08:41
Sıradaki Haber
Kartal'da otoparkta çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz