Haber Giriş: Kaynak: AA
Kartal'da otoparkta çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Kartal'da bir otoparkta çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Orhantepe Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki 3 katlı otoparkın 2'inci katında bulunan halı yıkama işletmesinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle 2 araç ve otoparkta maddi hasar oluştu.
Etiketler: İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi otopark yangınSon Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 06:27
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