Orhantepe Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki 3 katlı otoparkın 2'inci katında bulunan halı yıkama işletmesinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle 2 araç ve otoparkta maddi hasar oluştu.