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Şırnak Valiliği: 4 işçinin şehit olduğu patlama terör saldırısı
[Fotoğraf: AA ]
Şırnak Valiliği, Silopi'de pikapta meydana gelen ve 4 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın terör saldırısı sonucu gerçekleştiğini açıkladı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Görümlü beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışması sırasında Kurtik Tepe mevkisinde yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola daha önceden yerleştirildiği değerlendirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği belirtildi.
Açıklamada, olayda araçta bulunan Güçlükonük ilçesi nüfusuna kayıtlı Emin Eroğlu, Haci Atilla, Nesim Beştaş ve Osman Tuncay'ın yaşamını yitirdiği anımsatıldı.
Etiketler: son dakika şırnak valiliği terör saldırısıSon Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 00:49
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