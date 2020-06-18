Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Görümlü beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışması sırasında Kurtik Tepe mevkisinde yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola daha önceden yerleştirildiği değerlendirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği belirtildi.

Açıklamada, olayda araçta bulunan Güçlükonük ilçesi nüfusuna kayıtlı Emin Eroğlu, Haci Atilla, Nesim Beştaş ve Osman Tuncay'ın yaşamını yitirdiği anımsatıldı.