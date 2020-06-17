Orman yangınları için riskli döneme girildi. Yangınlara karşı 1 uçak ve 33 helikopterden oluşan hava filosuna, yerli ve milli 1 İHA ve Rusya'dan kiralanan 2 amfibik uçak takviye edildi.

Orman teşkilatının yeni hava unsurları, İzmir'de törenle tanıtıldı. Ormandaki en küçük bir ateşi anında tespit edebilen İHA ile 10’ar tonluk iki yangın söndürme uçağı, yangına anında müdahale edecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yerli ve milli İHA sayesinde 24 saat kesintisiz gözetleme kapasitesine kavuşulduğunu söyledi.

"İHA, 24 saat uçarak gece gündüz bulunduğu noktadan 3,5 milyon hektarlık orman alanını gözetleyerek, 361 adet yangın gözetleme kulemizin yaptığı görevi tek başına yerine getirmektedir."

"Manevra kabiliyeti çok yüksek"

Rusya'dan kiralanan amfibik uçaklarla, tatbikat da yapıldı. Bakan Pakdemirli, tatbikatta pilot koltuğundaydı. Uçak, Tahtalı Baraj Gölü'nden aldığı 10 ton suyu, yangın bölgesine boşalttı.

Pakdemirli, "Son derece uçuşu kolay, narin, hantal görüntüsünün aksine manevra kabiliyeti çok yüksek ve Türkiye coğrafyasında da bizim coğrafyamızda da 10 gün denedik, çok uygun uçaklar" dedi.

2 amfibik uçak, 4 ay boyunca İzmir ve Antalya'da konuşlu olacak. Yurt genelindeki yangınlara havadan müdahalede kullanılacak.