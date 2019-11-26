Türkiye
Terör örgütü DEAŞ'tan bomba eğitimi alan şüpheli tutuklandı26 Kasım 2019 Salı 19:09 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 19:11
Terör örgütü DEAŞ'a yakın Telegram kanallarından bomba eğitimi aldığı belirlenen zanlı tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ya yönelik operasyon yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü DEAŞ bağlantılı Al-Saqri ağının yöneticilerinin Telegram hesaplarını kullanarak patlayıcı, kimyasal, biyolojik, toksin yapımı konusundaki uzmanlık bilgilerini kendisiyle paylaştığı değerlendirilen şüpheli H.H, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında gözaltına alınmış olup sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır."
Kaynak: AA
Etiketler: Gaziantep