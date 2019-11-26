Türkiye
Polis, yolda kalan aracı çekerek sanayiye getirdi26 Kasım 2019 Salı 17:58 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 19:18
Yozgat’ta trafik ekibi, arızalanarak yolda kalan aracı çekerek sanayiye götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Yozgat Atatürk yolu Fen Lisesi kavşağında elektrik aksamında meydana gelen arızadan dolayı yolda kalan bir minibüs, trafik polislerinin yardımı ile çekilerek sanayiye götürüldü.
Görev icabı Atatürk yolu Fen Lisesi kavşağında bulunan 5436 nolu Şehir İçi Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne ait trafik ekibi, yolda kalan bir minibüsü halat yardımıyla yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Yozgat sanayisine götürdü.
Trafik polislerinin yolda kalan sürücüye yardım anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: yozgat yolda kalan araç polis yardım aracı polis çekti