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Antalya'da diş apsesinden ölüm iddiası26 Kasım 2019 Salı 18:20 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 18:25
Antalya'da bir kişinin diş apsesine bağlı enfeksiyon sonrası hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili araştırma sürüyor. 39 yaşındaki adamın dişlerini diş doktoru olmayan bir kişiye çektirdiği öne sürüldü.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Durmuş Ay, son 2 haftada çürük olan dişlerini çektirdi ancak sonrasında rahatsızlandı.
Ay, halsizlik ve solunum sıkıntısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Hastanede, Durmuş Ay'ın çektirdiği 6 dişinden kaynaklı oluşan apsenin boyundan aşağı yayıldığı için şoka girdiği tespit edildi. 39 yaşındaki adam doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı
Durmuş Ay'ın dişlerini kendi evinde, diş doktoru olmayan birine çektirdiği öne sürüldü.
İddiayla ilgili araştırmalar sürüyor.
Kaynak: TRT Haber
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